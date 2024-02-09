Обязательные пенсионные взносы работодателя: в ЕНПФ ответили на актуальные вопросы
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С 1 января 2024 года накопительная система Казахстана дополнена новым компонентом - обязательными пенсионными взносами работодателя. Теперь каждый работодатель обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов от дохода работника, дополнительные взносы за счет собственных средств в пользу своих работников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЕНПФ.
"Оплата взносов производится из средств работодателя, но их размер рассчитывается от дохода работника. В 2024 году это 1,5 процента. Каждый год до 2028 года размер взноса будет увеличиваться на 0,5% и в 2028 году составит 5%.
ОПВР будут перечисляться только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. При этом ежемесячный доход работника должен быть не ниже минимального размера заработной платы и не должен превышать 50-кратный размер минимальной заработной платы", - говорится в сообщении.
В Фонде напомнили, что единый платеж могут применять индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства, которые работают по специальным налоговым режимам.
Идея внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя обсуждалась в стране на протяжении нескольких последних лет. Она заложена в Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, принятой еще в 2014 году. С введением ОПВР индивидуальные пенсионные накопления работающих казахстанцев будут пополняться за счет новых обязательных пенсионных взносов работодателя, что позволит обеспечить работникам, родившимся в 1975 году и позже более высокий уровень пенсий, учитывая, что данная категория не имеет солидарного стажа работы до 1998 года или их стаж в солидарной системе незначителен.
"Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии - от государства, накопительной - за счет их отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной - за счет взносов работодателей. В полную силу норма заработает в 2028 году, когда обязательные взносы достигнут 5 процентов", - отметили в ЕНПФ.
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