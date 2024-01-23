Объявлены номинанты на премию "Оскар"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Оскар". Церемония вручения наград пройдёт в марте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

За премию в категории "Лучший фильм" будут бороться картины "Анатомия падения", "Барби", "Прошлые жизни", "Убийцы цветочной луны", "Оставленные", "Оппенгеймер", "Маэстро", "Бедные-несчастные", "Зона интересов" и "Американское чтиво".

На кинопремию в категории "Лучший анимационный фильм" будут претендовать картины "Мальчик и птица", "Человек-паук: Паутина вселенных", "Элементарно", "Заветное желание" и "Нимона".

За премию "Оскар" в номинации "Лучший актёр" поборются Киллиан Мерфи, Брэдли Купер, Джеффри Райт, Колман Доминго и Пол Джаматти.

В категории "Лучшая актриса" представлены Эмма Стоун, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер, Кэри Маллиган и Аннет Бенинг.

96-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 10 марта в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Ведущим будет американский комик Джимми Киммел.