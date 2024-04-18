Обновлены правила присвоения статуса лица без гражданства в РК

МВД утвердило в новой редакции Правила по определению правового статуса лиц, находящихся на территории РК, не являющихся гражданами РК и не имеющих доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства, передает BaigeNews.



Так, для получения статуса лица без гражданства физическое лицо подает лично в территориальные органы полиции по месту постоянного жительства письменное заявление на имя первого руководителя Департамента полиции городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей о присвоении статуса лица без гражданства с указанием причин обращения за статусом.



К слову, лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста, подлежат обязательной дактилоскопической регистрации.