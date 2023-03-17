Обезвредивших подростка с топором школьников в СКО наградили полицейские

Фото: polisia.kz

В Северо-Казахстанской области полицейские поблагодарили двух храбрых школьников, обезвредивших подростка с топором, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В преддверии Наурыз мейрамы в департаменте полиции СКО поощрили двух петропавловских школьников, проявивших мужество в опасной и нестандартной ситуации.

Двое старшеклассников из городской средней школы №4 Нурислам Сандыбай и Алдиар Нуртаев, а также их мамы получили благодарственные письма от руководства областной полиции.

Напомним, утром 13 февраля в петропавловской школе произошло ЧП: девятиклассник нанес топором телесные повреждения трем учащимся. Пострадавшие дети были госпитализированы. И еще до прибытия полицейских и медиков нападавший подросток был задержан и обезврежен двумя старшеклассниками: Нурисламом и Алдиаром.

Сейчас по факту этого преступления следователи проводят досудебное расследование.

"Благодарственные письма и подарки мальчикам и их мамам: Айслу Сандыбаевой и Айман Нуртаевой торжественно вручил первый заместитель начальника ДП СКО Канат Айтбаев. Он подчеркнул, что, возможно, не каждый взрослый смог бы оперативно принять нужные меры, однако Нурислам и Алдиар в считанные секунды сориентировались; тем самым обезопасив себя и других детей от беды", - отметили в полиции.

Это не первое награждение ребят. Ранее их поощряли на школьной линейке, также их храбрость отметили представители министерства обороны. К слову, оба мальчика занимаются саморазвитием, спортом, однако однозначно с выбором будущей профессии пока не определились, но стражи правопорядка им посоветовали обратить более пристальное внимание на перспективу выбора службы в погонах.