Об исторической злопамятности и истинном патриотизме высказался политолог Абишев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Политический обозреватель Газиз Абишев высказал мнение о выступлении президента на заседании Ассамблеи народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Мировоззрение подрастающего поколения должно быть свободно от исторических травм и обид, догматизма и застарелых культурных стереотипов", - сказал президент.
"Это ведь очень простая идея. Целый ряд общественных деятелей продолжают ковырять раны прошлого, диспропорционально преувеличивая одно, и закрывая глаза на другое. Временами странно видеть совсем молодых людей, ни секунды не видевших Казахстан до обретения Независимости, но пламенно занимающих ту или иную чёрно-белую позицию", - высказался обозреватель.
Для примера он взял молодую пару, решившую пожениться.
"В этом году им удастся зачать ребёнка, и родится он только в следующем году. Но, согласно дискурсу сторонников исторической злопамятности, этот ребёнок, ещё не будучи даже зачатым, уже обязан кого-то ненавидеть, обязан нести в себе бремя исторических обид, обязан испытывать эмоциональные страдания. Выстраивается общественный механизм искусственного нанесения новым поколениям виртуальных душевных социально-исторических травм, чтобы они носили в себе злость и обиду, на которых и должен строиться "истинный патриотизм". Дело не в том, чтобы забывать историю. Её ни в коем случае нельзя забывать, но нужно продолжать исследовать и выносить необходимые уроки. Дело в конструктивной интерпретации, хладнокровном анализе и аккуратной трансляции вытекающих идей в сегодняшние реалии", - заключил эксперт.
Самое читаемое
- Все проклятия вернутся им – как адвокаты Бишимбаева реагируют на общественное мнение
- Падающие фонари на улицах Семея: почему освещение за сотни миллионов тенге приняли с нарушениями
- Дело Бишимбаева: трансляцию из зала суда прервали
- "Она говорит неправду" – Байжанов опроверг показания ясновидящей
- Скончался замначальника департамента полиции ВКО