Об исторической злопамятности и истинном патриотизме высказался политолог Абишев

Политический обозреватель Газиз Абишев высказал мнение о выступлении президента на заседании Ассамблеи народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Мировоззрение подрастающего поколения должно быть свободно от исторических травм и обид, догматизма и застарелых культурных стереотипов", - сказал президент.

"Это ведь очень простая идея. Целый ряд общественных деятелей продолжают ковырять раны прошлого, диспропорционально преувеличивая одно, и закрывая глаза на другое. Временами странно видеть совсем молодых людей, ни секунды не видевших Казахстан до обретения Независимости, но пламенно занимающих ту или иную чёрно-белую позицию", - высказался обозреватель.

Для примера он взял молодую пару, решившую пожениться.

"В этом году им удастся зачать ребёнка, и родится он только в следующем году. Но, согласно дискурсу сторонников исторической злопамятности, этот ребёнок, ещё не будучи даже зачатым, уже обязан кого-то ненавидеть, обязан нести в себе бремя исторических обид, обязан испытывать эмоциональные страдания. Выстраивается общественный механизм искусственного нанесения новым поколениям виртуальных душевных социально-исторических травм, чтобы они носили в себе злость и обиду, на которых и должен строиться "истинный патриотизм". Дело не в том, чтобы забывать историю. Её ни в коем случае нельзя забывать, но нужно продолжать исследовать и выносить необходимые уроки. Дело в конструктивной интерпретации, хладнокровном анализе и аккуратной трансляции вытекающих идей в сегодняшние реалии", - заключил эксперт.