О самых распространённых онкозаболеваниях рассказала казахстанский врач

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В большинстве случаев это рак молочной железы, кишечника и лёгких.

Самый действенный метод борьбы против онкологии — ранняя диагностика. Заместитель главного врача Алматинского онкоцентра по лечебной работе, врач-онколог высшей категории, кандидат медицинских наук Алия Турешева в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказала о необходимой профилактике заболеваний и их лечении.

Она отметила, что рак молочной железы, кишечника и лёгких — самые частые онкологические заболевания среди алматинцев. На первом месте у женщин — рак молочной железы. На него приходится 14,7 процента выявленных в этом году случаев онкозаболеваний. У мужчин — это рак кишечника (9,3 процента) и лёгких (7,5 процента случаев).

— Алия Орынбековна, много ли алматинцев обращаются за помощью для лечения онкозаболеваний?

— Ежегодно количество пациентов с онкопатологией растёт во всем мире, Казахстан и, в частности, Алматы не являются исключением. Всего на учёте у нас состоит почти 29 тысяч человек, среди них есть пациенты, которые только обратились в этом году и получают активное лечение, а также пациенты, которые, пролечившись 5-10-20 лет, приходят к нам на контрольные обследования.

— В чем причины появления онкологии? Что на это влияет?

— Нормальные клетки организма работают по своим внутренним часам с исправным механизмом. Эти внутренние часы регулируют, например, в какой момент клетка‎ делится, растёт и созревает, стареет и умирает, то есть все те естественные процессы, из которых состоит жизненный цикл клетки — так называемый клеточный цикл‎. В раковой клетке этот механизм регулирования повреждён. То есть онкология — болезнь, которая начинается с мутации.

Существует так называемая модель развития онкологии, где пусковым механизмом зачастую является стресс. Мозг перестаёт правильно регулировать иммунную систему и реагировать на появление мутировавших клеток. Он принимает их за свои, здоровые и прекращается процесс их уничтожения.

Как сказал Дэвид Агус: "Рак — это глагол, а не существительное. Это нечто, что тело "делает", это процесс. Тело не "получает" рак, а "производит". Генетическая предрасположенность, негативные эмоциональные переживания, ненормированный режим дня, вредные привычки, неправильное питание, загрязнённая экология — всё это факторы, способствующие возникновению онкологических заболеваний.

— В каком возрасте люди более всего подвержены онкологическим заболеваниям?

— Онкология — это болезнь, которая не различает ни пола, ни возраста. Однако согласно нашим данным большинство случаев заболеваемости приходится на возраст от 50 лет и старше.

— Действительно ли рак молодеет? В чем может быть причина?

— Определённые виды рака и вправду выявляются чаще в более молодом возрасте. Стоит учесть тот факт, что это связано, как и с увеличением уровня диагностики онкологических заболеваний, так и с образом жизни людей. Высокие технологии, развитие прогресса и техники, замена физического труда привели к тому, что современные люди часто ведут менее активный образ жизни, чем раньше. Также влияние оказывает ухудшение экологии, быстро приготовленная жирная пища, вредные привычки.

— Какие сегодня применяются методы лечения рака? Расскажите о новых технологиях.

— На сегодняшний день мы располагаем достаточно широким и эффективным арсеналом методов лечения онкологических заболеваний. Это позволяет нам успешно лечить многие виды рака. Основными методами считаются хирургический, лучевой и химиотерапевтический. Среди них: малоинвазивные операции, эндоваскулярная хирургия, циторедуктивные операции, неоадъювантная и адъювантная химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия, гормонотерапия, брахитерапия, облучение из внешнего источника, стереотаксическая лучевая терапия и другие.

Современная онкология движется в сторону персонализированного лечения, то есть такого, которое подбирается индивидуально для каждого конкретного пациента. Подобрать противоопухолевые препараты, которые будут наиболее эффективны в конкретном случае, помогают генетические анализы.

— Какие меры профилактики могут предотвратить появление онкологии? Насколько они эффективны?

— Сама по себе профилактика — это мероприятия, направленные непосредственно на предупреждение возникновения заболевания. Ранее были оговорены факторы, способствующие возникновению рака — это генетическая предрасположенность, негативные эмоциональные переживания, ненормированный режим дня, вредные привычки, неправильное питание. Соответственно минимизация либо устранение перечисленных аспектов может снизить вероятность возникновения онкологии. Также регулярное прохождение скрининговых осмотров позволяет выявить предраковые заболевания или онкопатологию на ранних стадиях.

— Кто попадает в группу риска по развитию онкологических заболеваний?

— Выделяют следующие группы риска по развитию рака среди населения:

работники предприятий, вынужденные контактировать с канцерогенами и радиацией;

жители крупных населенных пунктов с загрязненным воздухом;

курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем и жирной пищей;

население старше 60 лет;

люди с отягощенной наследственностью или пережившие сильный стресс;

пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, гормональными сдвигами и нарушениями обмена веществ, способствующими развитию опухолей.

— Насколько важна наследственность в прогнозе онкозаболеваемости? Как вести себя тем, кто имеет генетическую предрасположенность?

— У небольшого количества пациентов (5-7 процентов от всех случаев рака) имеется генетическая предрасположенность к развитию опухолей. Это значит, что в генах этих людей имеется какая-либо мутация, существенно увеличивающая вероятность развития опухоли, которая, как правило, передается по наследству.

Есть два понятия — семейный рак и наследственный рак. Семейный рак — это наличие в семье близких родственников, больных злокачественными новообразованиями. Наследственный рак можно определить при помощи генетических анализов, которые можно сделать в специализированных лабораториях. Например, наличие мутации в генах BRCA-1, BRCA-2 говорит о вероятности развития рака молочной железы в 90% случаев.

При наличии мутации в определенных генах риск рака может быть настолько существенным, что может быть показано профилактическое удаление органа. Альтернативным вариантом ведения таких пациентов является очень тщательное наблюдение.

Если в вашей семье в нескольких поколениях наблюдаются повторяющиеся случаи злокачественных новообразований или у вас имеются несколько кровных родственников, заболевших раком молочной железы, яичников или толстой кишки, вы можете обратиться к специалистам для онкогенетического консультирования и прохождения специальных тестов. В Алматы имеется генетическая лаборатория при Казахском НИИ онкологии и радиологии, занимающаяся вопросами наследственности у больных раком молочной железы, колоректальном раке и раке яичников.

— Увлечение загаром вы считаете фактором риска? Стоит ли отказаться от посещения солярия?

— Рак кожи и развитие меланомы напрямую провоцируется ультрафиолетом, необязательно длительное воздействие, может быть и короткое, но несколько раз. Например, городские жители, не избалованные солнцем в течение года, выезжают на юг и в избытке получают облучение ультрафиолетовыми лучами. Такая ситуация опасна. Важен также тип кожи, но для светлокожих, рыжеволосых и брюнетов не выработаны правила, какую дозу ультрафиолета можно получить, чтобы не спровоцировать развитие рака. Постоянно пользоваться солярием нельзя. Единственное, можно его использовать в течение пяти минут один раз в неделю три-четыре раза перед поездкой, чтобы кожа подготовилась к солнечной активности и выработала пигмент.

Эти заболевания резко возрастают осенью и зимой, после проведения отпусков в жарких странах. На солнцезащитные кремы полагаться не стоит, они защищают только от поверхностного ожога кожи, а солнечные лучи с неблагоприятной длиной волны пропускают. Именно воздействие этих лучей повышает риск возникновения опасной меланомы.

— Какие симптомы показывают, что нужно немедленно обратиться к врачу?

— Человек, заботящийся о своем здоровье, должен подвергать себя самоконтролю и при появлении подозрительных симптомов не затягивая обращаться к врачу. Это первый шаг к ранней диагностике рака и его излечению. Настораживающие симптомы рака:

Изменения цвета и консистенции стула, диареи, запоры;

нарушения мочеиспускания, цвета мочи, качественных характеристик;

беспричинное снижение массы тела;

длительно не заживающие язвы или раны;

необычные кровотечения или выделения из прямой кишки, с мочой, из носа, рта, влагалища;

появление узла, утолщения в молочных железах или ещё где-либо: под кожей, в области лимфатических узлов:

появление расстройств пищеварения и затруднений глотания;

очевидные изменения кожных разрастаний или невусов (родинок);

постоянный кашель или хрипота.

— Какие диагностические процедуры для профилактики рака вы порекомендуете женщинам?

— Всем женщинам необходимо регулярно проходить осмотры у врачей женских консультаций, обращать внимание на наличие уплотнений в молочной железе. Важно знать, что только самообследование не является оптимальным методом профилактики и тем более диагностики. Женщинам старше 30 лет необходимо проходить скрининговые осмотры. При наследственных онкологических заболеваниях необходимо сдать кровь на генетическое исследование на мутации в генах BRCA1/BRCA2.

— Какие медицинские обследования нужно проходить мужчинам, чтобы снизить риск рака?

— Пройти своевременное обследование — это первое и самое важное, что может сделать мужчина для своего здоровья. Обнаружение болезни на ранней стадии, ещё до проявления симптомов способствует наиболее успешному лечению и скорейшей реабилитации. Необходимый комплекс анализов, которые нужно пройти зависит от возраста и факторов риска. Одно из них – это исследование крови на определение уровней общего и свободного простатического специфического антигена (ПСА — PSA). Также, как и женщинам, мужчинам не стоит пренебрегать скрининговыми обследованиями.