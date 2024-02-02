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О проведённых в 2023 году аудиторских мероприятиях доложили президенту Казахстана

Сегодня, 16:33
АВТОР
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Акорда Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за 2023 год и планах на предстоящий период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как сообщила Наталья Годунова, всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 208 объектах с охватом порядка 19,5 триллиона тенге бюджетных средств.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских мероприятий, завершенных в четвёртом квартале прошлого года.

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему повышению эффективности исполнения государственных ресурсов, а также по реализации новых полномочий Высшей аудиторской палаты.

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