О новом казахстанском городе рассказали в Министерстве нацэкономики

В Казахстане создан новый город Алатау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

Как сообщает ведомство, общая площадь Алатау составляет 88 тысяч гектаров, население - 52,7 тысячи человек.

Министерством нацэкономики разработан План организационных мероприятий по созданию нового города Алатау ("О некоторых вопросах административно-территориального устройства Алматинской области"). В соответствии с ним, МНЭ совместно с акиматом Алматинской области проведена работа по подготовке экономических расчетов, схематической карты нового города, также проведены сходы населения, на основании которых приняты решения маслихатов Алматинской области, а также Илийского, Талгарского районов и Конаева.

"Создание нового города позволит модернизировать дорожные сети, объекты инженерной, социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции, технологии, дополнительные финансовые потоки, развивать предпринимательскую активность, увеличить налоговые поступления, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности и экономической стабильности региона", - отмечают в МНЭ.

Сообщается также, что правительством одобрено решение о расширении территории СЭЗ с 30 тысяч до 96,5 тысячи гектаров и переименование СЭЗ G4 City на СЭЗ Alatau. Таким образом, вся территория города Алатау и часть города Қонаев отнесены к территории СЭЗ.

"На территории СЭЗ предполагается размещение более 170 проектов по 17 наименованиям ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности) по приоритетным видам деятельности, на общую сумму 12,5 триллиона тенге, с созданием 110 тысяч новых рабочих мест", - отметили в министерстве.

По прогнозным данным, после выхода на проектную мощность объектов СЭЗ, их оценочный суммарный вклад за весь период составит 47,3 триллиона тенге, в том числе мультипликативный эффект в размере 17 триллионов тенге. Необходимо отметить, что на каждый один тенге госинвестиций привлекается 3,8 тенге частных.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области". Согласно документу, из Илийского района Алматинской области выделили село Жетыген, отнесли его к категории города областного значения и переименовали в Алатау.