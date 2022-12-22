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О незаконной передаче земель Бутаковского ущелья под застройку рассказали в Генпрокуратуре Сегодня, 19:07
181
Сегодня, 19:07
181

О незаконной передаче земель Бутаковского ущелья под застройку рассказали в Генпрокуратуре

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев на брифинге в ведомстве высказался о незаконной передаче земель Бутаковского ущелья в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты спросили, вызывали ли на допросы экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. 

"Здесь нет уголовного дела. Соответственно не может быть произведён допрос. Прокуратурой Алматы проводится анализ законности предоставления этих участков. И, если я не ошибаюсь, по Бутаковке прокуратура приняла меры по отмене решения акима города об изменении целевого назначения данного участка из рекреационной зоны в жилищную. Сейчас по протесту прокурора земельный участок переведён в прежний статус: рекреационный. Комитетом по управлению земельными ресурсами принимаются дальнейшие меры по отмене этих правоустанавливающих документов МИО. Анализ продолжается", - отметил Умиралиев. 

Начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов отметил, что были обнаружены ещё четыре участка, которые незаконно переданы из рекреационной зоны в жилищную. 

"Ещё 10 исков находятся на рассмотрении касательно зоны Медеуского природного парка. Там примут исчерпывающие меры. Сейчас идёт процесс рассмотрения, судебный, я имею в виду. Процесс прокурорами завершён в полном объеме", - резюмировал он. 

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#земля #Недвижимость #застройка #Алматы #Генпрокуратура #Сагинтаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:07
181
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