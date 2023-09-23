О чём говорили главы правительств Казахстана и Кыргызстана в Таразе

В Таразе с участием премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и председателя кабинета министров – руководителя администрации президента Кыргызстана Акылбека Жапарова прошло 11-ое заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Во время переговоров в узком и расширенном составах стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Основными темами Межправительственного совета, в котором также приняли участие руководители центральных госорганов двух стран, стали укрепление торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в области водопользования и энергетики, реализация кооперационных проектов в промышленности и АПК, развитие транзитно-транспортного потенциала республик, совместные инициативы в сферах туризма и культуры.

Алихан Смаилов подчеркнул, что благодаря усилиям глав двух государств казахстанско-кыргызское стратегическое партнерство в последние годы обрело высокую динамику.

"Для нас Кыргызстан не только дружественный сосед и братская страна, но и важный торгово-экономический партнёр", — отметил он.

Так, между республиками стабильно растет взаимный товарооборот. В 2022 году объем торговли увеличился на порядка 19 процентов и достиг 1,3 миллиарда долларов. Вместе с тем позитивная динамика наблюдается и в этом году: за 7 месяцев товарооборот вырос на 13 процентов и составил 757 миллионов долларов.

Как отметил премьер, наряду с этим развивается сотрудничество в транзитно-транспортной, коммуникационной, туристической и других областях. Хорошие перспективы есть в сферах производственной кооперации, сельского хозяйства и цифровизации.

По его словам, в этом контексте требуется ускорить реализацию ряда важных совместных проектов. В частности, создание в ближайшем будущем Индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК) на приграничных территориях будет способствовать осуществлению новых кооперационных проектов. Это также внесет вклад в достижение задачи, поставленной главами двух государств, по увеличению товарооборота до двух миллиардов долларов.

Главы правительств Казахстана и Кыргызстана также договорились продолжать тесное взаимодействие в водной сфере в духе взаимного уважения и добрососедства с учетом интересов обоих стран.

"Крайне важно развивать сотрудничество в сфере экологии и рационального водопользования, имеющей прямое влияние на жизнедеятельность наших граждан. В целях обеспечения справедливого и прозрачного управления водными ресурсами нам необходим действенный механизм мониторинга путем оцифровки межгосударственных водохозяйственных каналов. Важно обеспечить осуществление обмена гидрологической информацией, в частности, по приточности к водохранилищам и забору воды по всему бассейну", — подчеркнул премьер-министр РК.

По его мнению, совершенствование правового механизма совместного использования водных ресурсов будет способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

Глава Правительства добавил, что также активно развивается культурно-гуманитарное сотрудничество.

"Проведённые Дни культуры Казахстана в Кыргызстане в 2021 году и Кыргызстана в Казахстане в 2022 году – укрепили наше практическое взаимодействие и духовные связи", — отметил Алихан Смаилов.

Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров напомнил, что в ходе недавних взаимных визитов глав двух государств были обозначены основные направления двустороннего сотрудничества.

"Уверен, что вместе мы приложим максимум усилий для продвижения всех наших договоренностей на благо двух братских народов", — сказал он.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.