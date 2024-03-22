Новый год тюркских народов отметили в Жетысу

Продолжается празднование декады Наурызнама в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

В её рамках 22 марта является Днём "Жыл басы" (Новый год). Наурыз мейрамы с широким размахом отмечают и в Талдыкоргане. В торжественном мероприятии "Әз наурыз – игіліктер бастауы!" участвовал аким области Жетысу Бейбит Исабаев, посетив юрты, представленные различными учреждениями и выступив с поздравительной речью в парке "Жастар".

Глава региона Бейбит Исабаев, депутат сената парламента РК Султан Дюсембинов, председатель областного маслихата Гульнар Тойлыбаева, председатель Совета ветеранов Ермек Келемсеит и другие гости перед посещением юрт "Наурыз ауылы" по улице Конаева выслушали арнау, посвященный Наурызу в исполнении известного певца Бейбита Мусаева, а также получили бата – благословение от Кыдыр ата, роль которого сыграл популярный актёр театра имени Б. Римовой Базарбек Токымтаев.

"Наурыз ауылы" состоял из юрт с убранством, предметами быта, экспонатами, блюдами казахов, подготовленных государственными учреждениями области. Они представляли разные обряды казахского народа. У одной из них Бейбит Исабаев принял участие в обряде "тусау кесу", перерезав путы малышу и вручив в качестве подарка игрушечный автомобиль и музыкальный инструмент – домбру. У следующей юрты продемонстрировали обряд "сырға салу". Перед юртой, выставленной Центром активного долголетия, спел музыкальное произведение, посвященное Наурызу, заслуженный деятель РК, певец, композитор Бакберген Аскарбек. Колледжи Талдыкоргана в своей юрте разместили предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные студентами данных учебных заведений. Глава региона побеседовал с представителями областной федерации собак казахской охотничьей породы құмай тазы "Жетісу құмай".

Аким области с почетными гостями праздничной программы посетил и турнир "Талдықорған барысы" по қазақ күресі, проводившийся на территории Дворца спорта "Жастар".

На пересечении улицы Конаева и проспекта Кадыргали Жалаири областная филармония имени Д. Ракишева и воспитанники Дворца школьников представили праздничный концерт. Идущий дождь не убавил желания многочисленных жителей Талдыкоргана и его гостей эстетически насладиться разнообразной культурной программой, организованной управлением культуры, архивов и документации, центром народного творчества. Гости, зрители из представителей разных этносов окунулись в празднование нового года тюркских народов. Тому способствовали убранство, угощения, музыкальные номера в юртах "Наурыз ауылы", расположенных на территории между проспектом Кадыргали Жалаири и Дворца спорта "Жастар". На площадке "Наурыз – милосердие и благотворительность" волонтеры и меценаты организовали "Бауырсак пати", "Наурыз көже пати". Среди посещенных руководством области и официальными гостями были юрты областного маслихата, департамента полиции, АО "ТАТЭК" и другие.

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев и почетные гости также участвовали в акции раздачи 100 мячей воспитанникам детской футбольной школы, проведенной на поле, для этой увлекательной командной игры у Дворца спорта "Жастар".

Затем глава региона с гостями посетили "Площадь дружбы" в парке "Жастар", где каждый этнокультурный центр представил национальные костюмы, блюда, музыкальные инструменты, предметы быта и другие вещи, характеризующие традиции и обычаи своего народа. Их представители провели фотосессию с акимом области, оставив на память мгновения Наурыз-2024. В этом парке культуры и отдыха также проводились соревнования по различным национальным спортивным играм, а также армрестлингу, поднятию гирь, перетягиванию каната, тоғыз құмалақ, "Түйе палуан".

А вдоль улицы Конаева и по проспекту Кадыргали Жалаири протянулись вереницы белоснежных юрт, импровизированных сцен, а также алтыбаканы и площадки для национальных видов спорта. Отовсюду слышались смех, звучали традиционные мелодии, грациозные девушки в красочных костюмах танцевали и невольно приковывали взгляды проходящей мимо публики. И, конечно же, отовсюду разносился запах бауырсаков и традиционного яства Наурыз-көже. Нам удалось пообщаться с Ернаром Мусановым, директором средней школы №22, расположенной в пригородном селе Енбек.

"Сегодня мы пришли сюда в приподнятом настроении и, несмотря на такую погоду, я желаю всем казахстанцам, чтобы в их душах царила весна. Думается, что значимость этого праздника будет укрепляться с каждым днем, и от всей души поздравляю с Наурызом!" – отметил Ернар Жауынбаевич.

Аким области Бейбит Исабаев с главной сцены празднества поздравил присутствующих, обратившись к землякам с такими словами:

"Этот весенний праздник многие ждут с нетерпением. Ұлыстың ұлы күні, весеннее равноденствие и начало года по восточному календарю наш народ воспринимал как начало добра и торжество света, одолевших зимний холод и тьму. История и глубокие уроки Наурыза, уходящие корнями вглубь веков, имеют большое значение для нашего современного общества. Сегодня мы делаем многое для закрепления Наурыза как нашей общей ценности, объединяющей всех казахстанцев!

Бейбит Исабаев отметил, что с этого года в стране утверждена новая концепция празднования Восточного нового года. Кроме того, в этом году Наурыз совпал со священным месяцем Рамадан. Рамадан это также благотворительность.

В регионе при содействии спонсоров, волонтеров сделаны пожертвования сотням нуждающихся семей, оказана помощь пожилым людям. Бескорыстие не ограничивается одним днём. Крупные меценаты строят важные объекты по области, инвестируя в жилищное строительство, здравоохранение, спорт и многое другое. В этом году будет продолжен ряд знаковых проектов. Имеется договорённость с корпорацией "Казахмыс" о строительстве крупного онкологического центра стоимостью десять миллиардов тенге. Это будет крупнейший благотворительный проект в Жетысу. Чтобы изменить всё вокруг, человек должен возродиться сам. По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в стране идёт политическая модернизация во благо Справедливого Казахстана. В результате этих реформ и благодаря труду жителей края наблюдается устойчивый прогресс во всех ключевых областях. Это стало возможным благодаря единству, трудолюбию и взаимному уважению жителей области друг к другу.

Недаром глава государства постоянно подчёркивает в своих обращениях к народу: мы разные, но мы объединены общей целью, общей судьбой, общим домом, имя которому Республика Казахстан. И Наурыз с его глубочайшей, проверенной веками философией помогает каждому осознать наши ценности. Несмотря на своё древнейшее происхождение, смысл этого праздника как никогда актуален сейчас в период модернизации государства".

"Так пусть Наурыз мейрамы в каждую семью принес1т мир, добро, достаток и взаимопонимание, исполняя заветные мечты, даря радость, тепло и благополучие", – этими словами глава региона подытожил своё выступление.

А мероприятие продолжилось праздничным концертом, где наряду с блистательными выступлениями солистов областной филармонии имени Данеша Ракишева и фольклорно-этнографического коллектива "Талдықорган әуендері" выступили и приглашённые звезды Майра Ильясова, Салтанат Бакаева и Зарина Омарова.

Мы поинтересовались у одного из юных гостей праздника о впечатлениях сегодняшнего дня:

"Замечательный концерт, отличные красочные выступления! Мне вс1 понравилось! Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей области с праздником Наурыз! Это наша история, наше наследие и одновременно наше будущее!" – отметил ученик 7 "В" класса средней школы-гимназии № 14 Талдыкоргана Ерасыл Нурлан, пришедший на праздник с мамой Айгерим и братишкой Ералы.

Фото: акимат области Жетысу