Новые школьные автобусы показали премьер-министру в Алматы

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Акимат Алматы планирует закупить 100 автобусов для развозки школьников, которым трудно добираться на учёбу. Об этом стало известно во время рабочей поездки в мегаполис премьер-министра РК Алихана Смаилова и посещения им завода по выпуску пассажирской, грузовой и специализированной техники Hyundai Trans Almaty, передаёт BaigeNews.kz.

По заказу министерств просвещения и здравоохранения на предприятии изготавливаются школьные автобусы марки Golden Dragon и кареты скорой помощи на базе микроавтобуса Hyundai (H350).

"В рамках пилотного проекта "Школьный автобус" акимат Алматы планирует закупить 100 единиц новой техники для развозки школьников, которым трудно добираться на учёбу. Всего планируется охватить свыше 7,7 тысячи детей из 29 учебных заведений", - отметили в пресс-службе премьер-министра.

Смаилов подчеркнул, что одним из главных факторов повышения качества образования является комфортная школьная среда, ориентированная на потребности каждого ученика и обеспечивающая его безопасность. Поэтому пилотный проект "Школьный автобус" – это актуальное и своевременное решение вопроса в мегаполисе.