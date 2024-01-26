Новая жилищная программа для молодёжи появится в Казахстане - Смаилов
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, находясь с рабочей поездкой в Костанайской области, посетил Qostanai IT Hub на базе университета имени Байтурсынова и провёл встречу с представителями креативной молодёжи, передаёт BaigeNews.kz.
На базе Qostanai IT Hub реализуются образовательные программы для начинающих стартап-проектов и IT-компаний, а также различные программы инкубации, хакатоны и ивенты.
Алихан Смаилов отметил, что в республике продолжается активная работа по развитию цифровой инфраструктуры. За прошедшие полтора года открыты 12 региональных IT-хабов, в этом году планируется запуск ещё семи.
"У нас очень талантливая молодёжь. Такие IT-хабы являются центрами притяжения для них. Здесь создаются условия для самореализации и обучения в сфере инновационных технологий. В результате появляются новые разработки и полезные проекты. Важно, чтобы молодёжь во всех регионах имела такие возможности и меры поддержки", - сказал премьер-министр.
Главе правительства презентовали разработки ребят: мобильное приложение для студентов и школьников, мультичат с искусственным интеллектом, проекты в сферах ЖКХ и сельского хозяйства.
В рамках встречи подняли актуальные для молодёжи вопросы. В частности, об обеспечении жильём.
Премьер-министр подчеркнул, что помимо уже существующих жилищных программ, реализуемых государством, будет запущена новая программа для молодёжи.
"Мы понимаем, что есть такая необходимость, поскольку молодёжь нуждается в первом жильё. В этой связи мы разработали программу "9-20-25". Запустим её через "Отбасы банк", на реализацию будет направлено 150 миллиардов тенге. Именно для улучшения жилищных условий молодёжи. Программа будет ежегодно работать, порядка восьми тысяч молодых семей смогут каждый год приобретать жильё на льготных условиях", - сказал Алихан Смаилов.
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