Новая жилищная программа для молодёжи появится в Казахстане - Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, находясь с рабочей поездкой в Костанайской области, посетил Qostanai IT Hub на базе университета имени Байтурсынова и провёл встречу с представителями креативной молодёжи, передаёт BaigeNews.kz.

На базе Qostanai IT Hub реализуются образовательные программы для начинающих стартап-проектов и IT-компаний, а также различные программы инкубации, хакатоны и ивенты.

Алихан Смаилов отметил, что в республике продолжается активная работа по развитию цифровой инфраструктуры. За прошедшие полтора года открыты 12 региональных IT-хабов, в этом году планируется запуск ещё семи.

"У нас очень талантливая молодёжь. Такие IT-хабы являются центрами притяжения для них. Здесь создаются условия для самореализации и обучения в сфере инновационных технологий. В результате появляются новые разработки и полезные проекты. Важно, чтобы молодёжь во всех регионах имела такие возможности и меры поддержки", - сказал премьер-министр.

Главе правительства презентовали разработки ребят: мобильное приложение для студентов и школьников, мультичат с искусственным интеллектом, проекты в сферах ЖКХ и сельского хозяйства.

В рамках встречи подняли актуальные для молодёжи вопросы. В частности, об обеспечении жильём.

Премьер-министр подчеркнул, что помимо уже существующих жилищных программ, реализуемых государством, будет запущена новая программа для молодёжи.