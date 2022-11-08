Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве

Фото: пресс-службы Правительства РК

Казахстан и Европейский Союз заключили меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнёрстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости "зелёного" водорода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Документ подписали премьер-министр РК Алихан Смаилов и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте.

В своём выступлении премьер отметил важность нового меморандума.

"Подписание документа создаст условия для установления финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. В целом наша страна обладает всеми необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии и высокий транзитно-транспортный потенциал", — сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что Европейский Союз остаётся одним из наиболее крупных и значимых торговых партнёров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30 процентов внешней торговли страны.

"Вместе с тем сегодня мы видим существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли", — подчеркнул премьер-министр.

Со своей стороны, Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, а подписанный сегодня меморандум ещё больше расширит эти отношения.

"По сути, мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Европейский Союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и "зелёного" водорода", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, данные производственные цепочки являются двигателями "зелёного" и цифрового преобразования во всем мире.