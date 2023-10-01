Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде "Канело"

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет выступил на вечере бокса в Лас-Вегасе (США) в андеркарде боя Сауль "Канело" Альварес — Джермелл Чарло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Нурмаганбет вышел на ринг с нигерийцем Абимболой Осундаиро. Этот бой прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на шесть раундов. Он закончился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Бек Нурмаганбет одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере, а Абимбола Осундаиро потерпел первое поражение. Напомним, в прошлом году Нурмаганбет выигрывал титул чемпиона WBA International в суперсреднем весе. В профи 25-летний казахстанец выступает с 2020 года.