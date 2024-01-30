Ночная жизнь и магазины местных брендов: что рекомендуют посетить туристам в Алматы и Астане

Kazakh Tourism и Яндекс Казахстан договорились о долгосрочном партнёрстве с целью развития туризма. На первом этапа сотрудничества в Яндекс Картах появилось 18 эксклюзивных подборок с местами, которые рекомендуют посетить жителям и гостям Алматы и Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"Увеличение присутствия Казахстана на цифровых платформах - одна из ключевых задач нацкомпании. Именно поэтому стратегическое партнёрство с технологической компанией и размещение информации о популярных местах Казахстана в одном из самых популярных картографических сервисов является своевременным и актуальным", - пояснил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Каждая подборка посвящена определённой теме, например: ресторанам традиционной кухни, кафе для завтрака, точкам с панорамным видом, местам для встречи с друзьями, магазинам местных брендов и локациям, где сосредоточена ночная жизнь.

Подборки подготовлены на основе данных Almaty Tourism Bureau и Visit Astana и доступны на казахском, английском и русском языках.