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  • "Никогда с ботами не работал" - новый министр культуры о том, кто ведёт его Инстаграм
primeminister.kz Вчера, 12:26
466
Вчера, 12:26
466
Фото: primeminister.kz

"Никогда с ботами не работал" - новый министр культуры о том, кто ведёт его Инстаграм

Нового министра культуры и спорта Асхата Оралова в кулуарах правительства спросили, почему его называют "королём ботов и фейков". Под публикациями министра в социальных сетях журналисты обнаружили много комментариев от безликих пользователей. Оралов ответил, что "лично с ботами не работает", передает BaigeNews.kz

"Никогда с ботами не работал, откровенно скажу. Мы активно ведем свои социальные сети, я сам веду свой Инстаграм, свой Фейсбук и всегда максимально открыт. В предыдущих сферах действиях я был открыт и с журналистами буду открыто работать", - сказал глава Минкульта. 

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#Социальные Сети #Асхат Оралов
BaigeNews.kz
Вчера, 12:26
466
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