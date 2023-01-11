"Никогда с ботами не работал" - новый министр культуры о том, кто ведёт его Инстаграм

Фото: primeminister.kz

Нового министра культуры и спорта Асхата Оралова в кулуарах правительства спросили, почему его называют "королём ботов и фейков". Под публикациями министра в социальных сетях журналисты обнаружили много комментариев от безликих пользователей. Оралов ответил, что "лично с ботами не работает", передает BaigeNews.kz.