Незаконно осужденному казахстанцу государство должно выплатить 20 млн тенге

Экс-директор Костанайской теплоэнергетической компании (КТЭК) Аскар Бекпаганбетов восстановлен в должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Также ему должны выплатить заработную плату с пенсионными отчислениями за время вынужденного прогула. Такое решение вынес Костанайский городской суд 25 января.

Бывший директор КТЭК обвинялся по статье 189 часть 4 пункт 2 УК РК (присвоение и растрата вверенного чужого имущества). Вместе с ним на скамье подсудимых оказались главный инженер теплокомпании Вячеслав Плотников, индивидуальный предприниматель Тулеген Турлугулов и директор ТОО "ТЭМС" Рустем Зиннатулин, которым вменялось пособничество. Сторона обвинения вменяла подсудимым хищение бюджетных средств в ходе реконструкции Костанайской ТЭЦ в размере 79 млн тенге.

В июле 2022 года суд первой инстанции оправдал Бекпаганбетова за отсутствием состава преступления. Но уголовная коллегия областного суда в декабре 2022 года оставила в силе оправдательный приговор только Вячеславу Плотникову. Дело Бекпаганбетова было переквалифицировано. В итоге ему дали четыре года колонии средней безопасности. Турлугулов и Зиннатулин были признаны виновными и получили по два года колонии минимальной безопасности.

В августе 2023 года Верховный суд признал незаконным приговор коллегии Костанайского областного суда. И оставил в силе оправдательный приговор Костанайского суда №2.

При рассмотрении дела суд пришёл к выводу, что во время руководства Бекпаганбетова прибыль энергокомпании выросла, что позволило снизить стоимость тарифов для потребителей.

Всё это время Бекпаганбетов боролся за восстановлении честного имени. И на сегодня, по словам его представителя Марата Шуакпаева, вынесено четыре судебных решения, согласно которым государство должно выплатить Бекпаганбетову более 20 миллионов тенге за незаконное привлечение к уголовной ответственности и заключение под стражу.

"Приказ об его увольнении тоже признан незаконным, а значит он имеет право выйти на работу," — говорит Шуакпаев.