Верховный суд оправдал экс-директора Костанайской ТЭК

Верховный суд РК оправдал экс-директора Костанайской теплоэнергетической компании (КТЭК) Аскара Бекпаганбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Адвокат подсудимого Серик Абилов сообщил, что, кроме его подзащитного, также невиновными признаны Рустем Зиннатулин и Тулеген Турлугулов.

"Верховный суд отменил приговор Костанайского областного суда от 13 декабря 2022 года и признал, что суд первой инстанции — суд №2 Костаная — вынес справедливый приговор", — отметил Абилов.

Бекпаганбетова, Зиннатулина и Турлугулова Верховный суд постановил освободить из-под стражи немедленно.

Бывший директор ГКП "КТЭК" обвинялся по статье 189 часть 4 пункт 2 (Присвоение и растрата вверенного чужого имущества). Вместе с ним на скамье подсудимых оказались главный инженер теплокомпании Вячеслав Плотников, индивидуальный предприниматель Тулеген Тургулов и директор ТОО "ТЭМС" Рустем Зиннатулин, которым вменялось пособничество.

14 июля суд №2 Костаная вынес оправдательный приговор: признать Аскара Бекпаганбетова и ещё троих подсудимых невиновными. Меру пресечения подписку о невыезде было поручено отменить. Также суд признал иск акимата на возмещение ущерба на 12,6 миллиона тенге недействительным.

Вскоре апелляционную жалобу подала прокуратура, так как не согласилась с оправдательным приговором.

Аскара Бекпаганбетова признали виновным и назначили четыре года лишения свободы с лишением права пожизненно занимать государственные должности. Рустему Зиннатулину и Тулегену Турлугулову дали два года лишения свободы, а Вячеслава Плотникова оправдали.