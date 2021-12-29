Похудевший Ким Чен Ын разбил сердца корейцев — СМИ

Состояние похудевшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вызвало обеспокоенность у жителей, отмечают государственные СМИ КДНР. На данный момент выглядит стройнее, чем когда-либо, передает Gazeta.ru
.
Комментируя выступление главы КНДР на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи, газета уделила больше всего внимания изменениям во внешности руководителя республики.
Как отмечает издания, государственные СМИ Северной Кореи утверждают, что лидер страны стал меньше есть "ради страны", поскольку в республике наблюдается серьезная нехватка продовольствия.
Национальное телевидение КНДР, подчеркивает газета, уверяет, что истощенное состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца" корейского народа, пишет Daily Mail.
Ранее жителям Северной Кореи запретили
смеяться и пить из-за 10-летнего траура по бывшему лидеры страны Ким Чен Иру. Также руководство страны запретило людям проводить досуг и совершать покупки.
В дни прошлогодних трауров граждане, пребывавшие в состоянии опьянения, подлежали аресту.