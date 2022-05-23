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"Манчестер Сити" стал восьмикратным чемпионом Англии по футболу | BaigeNews.kz 23 мая, 02:05
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Фото: EPA-EFE/ANDREW YATES

"Манчестер Сити" стал восьмикратным чемпионом Англии по футболу

Футболисты "Манчестер Сити" со счётом 3:2 нанесли поражение "Астон Вилле" в заключительном, 38-м туре чемпионата Англии и завоевали звание победителя премьер-лиги, передаёт BaigeNews.kz. Встреча прошла в Манчестере.

Забитыми мячами в составе "Манчестер Сити" отметились Илкай Гюндоган и Родри. У "Астон Виллы", которая вела со счётом 2:0, отличились Мэтти Кэш и Фелипе Коутиньо.

"Манчестер Сити" набрал по итогам чемпионата 93 очка и в восьмой раз стал обладателем трофея. "Ливерпуль" занял второе место с 92 очками. Третьим с 74 очками стал "Челси", четвёртым - "Тоттенхэм".


#футбол
23 мая, 02:05
2105
Журналист

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