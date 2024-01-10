New York Times призвала читателей посетить Алматы в 2024 году
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New York Times включила Алматы в список мест, которые стоит посетить в новом году, передаёт BaigeNews.kz.
The New York Times опубликовала традиционный список 52 мест в мире, которые стоит посетить в новом году. Издание поставило Алматы на 25 строчку.
В статье отмечается, что Алматы – один из крупнейших городов Казахстана с двухмиллионным населением.
"Алматы производит впечатление мирного, но активного города. Статус Алматы как культурного центра, однако, все более очевиден в его гастрономической жизни. Кухня "нео-номадов", в которой основное внимание уделяется муке, воде и мясу, представлена в гиперсовременном стиле", - пишет New York Times.
Алматы единственный город Казахстан, вошедший в этот рейтинг. Ранее нашу страну включали в этот список в преддверии выставки ЭКСПО-2017.
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