New York Times призвала читателей посетить Алматы в 2024 году

New York Times включила Алматы в список мест, которые стоит посетить в новом году, передаёт BaigeNews.kz.

The New York Times опубликовала традиционный список 52 мест в мире, которые стоит посетить в новом году. Издание поставило Алматы на 25 строчку.

В статье отмечается, что Алматы – один из крупнейших городов Казахстана с двухмиллионным населением.

"Алматы производит впечатление мирного, но активного города. Статус Алматы как культурного центра, однако, все более очевиден в его гастрономической жизни. Кухня "нео-номадов", в которой основное внимание уделяется муке, воде и мясу, представлена в гиперсовременном стиле", - пишет New York Times.

Алматы единственный город Казахстан, вошедший в этот рейтинг. Ранее нашу страну включали в этот список в преддверии выставки ЭКСПО-2017.