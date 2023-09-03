Неурожай лука ожидают в Жамбылской области

На 30 процентов ниже прошлогодних показателей ожидают урожай лука в Жамбылской области. Главными причинами низкой урожайности в управлении сельского хозяйства считают неблагоприятные погодные условия и нехватку воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар-24".

Подачу поливной воды в область прекратил Кыргызстан ещё в начале августа, так как регион исчерпал лимит. Из-за дефицита фермеры начали собирать лук на месяц раньше.

В Шуском районе выращиванием лука Али Джафаров занимается 6 лет. Сейчас собирает до 20 тонн с гектара. Вспоминает, раньше было в разы больше. На спад урожая повлияла нехватка поливной воды и чтобы земля не высохла совсем, собирать лук начали раньше обычного срока. Теперь главное продать собранную продукцию и не понести убытки, как в прошлом году, говорит аграрий.

"В прошлом году запрет сделали. Запрет, когда поставили, думали, что лука мало. Люди не показывали свои склады, сколько у них. Пока этот запрет открыли, лук начал портиться. Я сам около 700 тонн, наверное, выкинул. Вообще 41, 43, 45 поливов. Здесь где-то около 30 с лишним, получилось, 37-38. Ну не "дополили". Да, вот эти именно последние моменты каждый полив роль играет", — рассказывает Али Джафаров.

Из-за дефицита поливной воды урожай на этом поле начали собирать на месяц раньше. Здесь 130 гектаров лука. Видно, что он уродился маленьким. По словам фермера, такой сбор составляет 50 процентов от общей площади. По подсчетам овощевода, на 1 гектар лука потратил 3,5 миллиона тенге. Чтобы покрыть расходы рабочим за его сбор и погасить ежемесячный кредит, начал реализовывать урожай, но по низкой цене.

"Продажная стоимость 30-40 тенге. По крупнее если по 43-45 вот так. В данный момент сейчас 80-82 тенге если бы мы продавали, мы с затрат вышли бы. Сейчас спроса нет", — сетует аграрий.

Интерес к казахстанскому луку проявили 5 европейских стран. Али Джафаров надеется, что в этом году не будет запрета на экспорт и продажа состоится. Завершить сбор лука в области планируют в середине октября. Государство покрывает аграриям половину затрат на минеральные удобрения и химические препараты. Лук в регионе разместили на 25 тысячах гектарах земли.

"На данный момент убрано около 6780 гектаров. Средняя урожайность около 270 центнеров. По сравнению с прошлым годом урожайность естественно ниже на 25-30 процентов. Повлияла это особенно погодные условия, нехватка поливной воды", — отметил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Шакир Момынкулов.

Чтобы снизить показатели дефицита поливной воды, за 3 года в регионе запланировали пробурить почти 700 скважин. Из них 103 уже используют.