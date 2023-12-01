Несовершеннолетняя девушка оказывала услуги в секс-притоне в Шымкенте

Три притона, в котором 10 девушек оказывали интимные услуги, ликвидировали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники УБОП в ходе проведения спецоперации задержали 31-летнюю женщину, которая занималась сводничеством. Женщина взята под стражу.

"Она арендовала три квартиры на длительный срок для организации притона. В них оказывали интимные услуги 10 девушек, одна из которых несовершеннолетняя. Они жительницы Шымкента, Тараза, Алматы и Костаная", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проверки по месту жительства подозреваемой обнаружен мефедрон в крупном размере.

Проводится расследование по статьям ч. 2 ст. 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество" и ч. 3 ст. 296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере".