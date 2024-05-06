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Несовершеннолетний насмерть разбился на велосипеде в Боровом

Вчера, 15:30
АВТОР
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bogorodsky-okrug.ru Вчера, 15:30
Вчера, 15:30
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Фото: bogorodsky-okrug.ru

В Боровом подросток врезался на велосипеде в дерево. В результате чего от полученных травм он скончался на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Акмолинской области.

"Установлено, что несовершеннолетний, взяв на прокат велосипед, совершил столкновение с деревом. От полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время назначены экспертизы, расследование продолжается", - сообщили в полиции.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбуждено уголовное дело.

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