Нелегальную партию сигарет на 67 миллионов тенге изъяли в Атырау
Сегодня, 15:52
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Сегодня, 15:52Сегодня, 15:52
83Фото: pixabay.com
В Атырау выявлена нелегальная табачная продукция общей стоимостью 67 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
"Во время рейдов департамента государственных доходов по Атырауской области выявлено 96 069 пачек нелегальных табачных изделий на 67 178 454 тенге. Предприятие работало без регистрации в качестве оптового реализатора табачных изделий в органах государственных доходов", — говорится в сообщении пресс-службы областного департамента госдоходов.
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На сегодня составлен акт налоговой тематической проверки. По итогам материалы проверок будут переданы в суд для принятия процессуального решения.
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