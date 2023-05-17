Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау

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В ночь с 16 на 17 мая в Актау жители слышали выстрелы, передаёт BaigeNews.kz.

"16 мая в 00.37 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в неизвестные лица произвели несколько выстрелов в 16 микрорайоне. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, где изъяла огнестрельные гильзы", - сообщили в ДП Мангистауской области.

В ходе проверки установлено, что в областную больницу пострадавшие с огнестрельным ранением не обращались.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР УП по части 3 статье 293 УК РК.

Подробности случившегося полиция не разглашает в интересах следствия.