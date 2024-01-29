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Неделю отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах

Сегодня, 09:32
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baigenews.kz Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:32
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Фото: baigenews.kz

Казахстанские первоклассники на дополнительных зимник каникулах отдохнут семь дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Сообщается, что дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся семь календарных дней - с 5 по 11 февраля 2024 года.

Отмечается также, что третья четверть стартовала в казахстанских школах 8 января 2024 года и продлится 10 учебных недель.

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