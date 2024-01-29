Неделю отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах

Казахстанские первоклассники на дополнительных зимник каникулах отдохнут семь дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Сообщается, что дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся семь календарных дней - с 5 по 11 февраля 2024 года.

Отмечается также, что третья четверть стартовала в казахстанских школах 8 января 2024 года и продлится 10 учебных недель.