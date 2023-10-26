Не устроило обслуживание: мужчина жестоко избил менеджера ресторана в Актобе
26 Октября, 11:03
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26 Октября, 11:0326 Октября, 11:03
1511Фото: polisia.kz
28-летний посетитель ресторана избил менеджера заведения в Актобе из-за того, что его не устроило качество обслуживания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Недовольный посетитель вызвал менеджера. В ходе разговора с ним молодой менеджер пытался успокоить конфликтного посетителя, но в ходе словесной перепалки 28-летний посетитель нанёс удар кулаком по лицу", - сообщили в полиции.
В результате сильного удара 21-летний парень упал на землю. Позже он обратился в больницу с ушибленной рваной раной подбородочный области.
Сотрудниками полиции подозреваемый установлен и доставлен в отдел полиции. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РК, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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