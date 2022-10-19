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БОРТ №1 Сегодня, 12:41
391
Фото: БОРТ №1

Не нужно устраивать политические игры на тему казахского языка - Токаев

В Казахстане растет число молодежи, разговаривающих исключительно на казахском языке, передает BaigeNews.kz. Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Алматинскую область отметил, что государственный язык активно развивается в стране.

"Растет количество молодежи, кто говорит на казахском языке. В целом языковая среда в корне изменилась. Также стало много представителей других национальностей, знающих казахский язык. Соответственно высок спрос на фильмы, песни и другую продукцию на государственном языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется. Поэтому нет причин для беспокойства. Не нужно устраивать политические игры на тему языка. Такие заблуждения мы наблюдали в других странах", - заявил президент. 

Он отметил, что государство принимает соответствующие меры для поддержки казахского языка. 

"Наши предки говорили "Стремись знать язык семи народов и семь разных наук". На самом деле, чем больше языков знает молодежь, тем больше стран она может открыть. Это необходимо, чтобы служить интересам родной страны. Однако, в первую очередь, наша молодежь должна знать свой родной язык – казахский. Он должен стоять на первом месте и быть приоритетом для всех нас. Хочу подчеркнуть, что это произойдет. Не стоит думать, что наш язык не развивается. За период независимости его статус не повысился, но и не уменьшился. СМИ выдают новости на казахском языке, издаются газеты, журналы и книги", - скзаал Токаев.

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#казахский язык #Токаев #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:41
391
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