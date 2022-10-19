Не нужно устраивать политические игры на тему казахского языка - Токаев

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В Казахстане растет число молодежи, разговаривающих исключительно на казахском языке, передает BaigeNews.kz. Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Алматинскую область отметил, что государственный язык активно развивается в стране.

"Растет количество молодежи, кто говорит на казахском языке. В целом языковая среда в корне изменилась. Также стало много представителей других национальностей, знающих казахский язык. Соответственно высок спрос на фильмы, песни и другую продукцию на государственном языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется. Поэтому нет причин для беспокойства. Не нужно устраивать политические игры на тему языка. Такие заблуждения мы наблюдали в других странах", - заявил президент.

Он отметил, что государство принимает соответствующие меры для поддержки казахского языка.