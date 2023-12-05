Названы самые популярные соцсети среди казахстанцев в 2023 году

В тройку самых популярных социальные медиа в Казахстане по итогам октября 2023 года вошли - Pinterest, YouTube и Facebook, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Доля пользователей Pinterest и YouTube составила 28,1% и 20,64% соответственно.

"Следом идут Facebook (18,1%), Instagram (10,16%) и Twitter (9,82%). Существенная доля пришлась также и на российскую соцсеть ВКонтакте (8,65%)", - пишет издание.

В разрезе платформ в октябре текущего года Pinterest лидировал по популярности среди социальных медиа на персональных компьютерах и ноутбуках (27,09%), а также на мобильных телефонах (28,45%) казахстанцев. А вот на планшетах самым популярным социальным медиа с заметным отрывом был Facebook: 47,57%.