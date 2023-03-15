Названы регионы, в которых хуже всего живётся казахстанским детям

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Названы самые неблагополучные для детей регионы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. Исследование сопровождает проект Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, который опубликовали на сайте "Открытые НПА". Цель проекта постановления – создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, а также принятия комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение насилия в отношении детей.

"По результатам 2021 года средняя оценка благополучия детей составляет 55,3 баллов по республике. Город Алматы является самым благополучным для детей регионом в Казахстане (63,3 балла), следующие – Кызылординская (62,1 балла) и Актюбинская области (59,9 балла). Неблагополучными являются такие регионы, как Костанайская (49,7 баллов), Западно-Казахстанская (47,4 баллов) и Акмолинская (43,8 балла) области", - говорится в документе.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в 2022 году в отношении детей совершено 2005 преступлений (в 2021 году – 2088), количество преступлений против их половой неприкосновенности составило 719 (2021 год - 920), зарегистрировано 155 случаев совершенных суицидов среди детей (2021 год – 144).

По данным министерства здравоохранения, в республике ежегодно травмируются более 600 тысяч человек, свыше 22 процента из них – дети, то есть 130 тысяч (в том числе в результате падения на льду, выпадения из окон, ДТП, пожаров, на водоемах и т.д.) или 360 детей ежедневно.

Кроме того, только в 2022 году зарегистрировано около 200 фактов выпадения детей из окон, погибли 25 детей. На дорогах в ДТП погибли 232 и пострадали 3652 ребенка.

К слову, на учёте органов внутренних дел ежегодно состоят более 3 тысяч несовершеннолетних, находящихся в зоне риска, и свыше 6,4 тысячи неблагополучных семей.

Добавим, на конец 2022 года детское население составило 6 616 774 ребёнка, из них более 3,7 миллиона школьников, свыше 2,5 миллиона детей дошкольного возраста, более 400 тысяч студентов организаций ТиПО.