Названа предварительная причина массовой гибели карасей в Атырауской области

Стали известны причины массовой гибели рыбы в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Сообщается, что о заморе рыбы в канале, впадающем в озеро Солёное в Жылыойском районе Атырауской области, сотрудникам инспекции стало известно 2 января 2024 года. На место сразу прибыли сотрудники Научно-производственного центра рыбного хозяйства, департамента экологии по Атырауской области, прокуратуры Жылыойского района и местных исполнительных органов. Они организовали работы по сбору погибшей рыбы с последующей утилизацией.

"По прибытию на место факт гибели рыбы на канале подтвердился. Погибла рыба одного вида – карась. По состоянию на 21:00 часов 2 января 2024 года, вес собранной рыбы составил 441 килограмм. 3 января сбор погибшей рыбы продолжен. С места гибели отобраны пробы рыбы для лабораторных исследований", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что экологи отобрали пробы воды.

По предварительному заключению, замор рыбы произошел из-за нехватки растворённого в воде кислорода и промерзания канала в период понижения температуры.