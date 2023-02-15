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Назначен вице-министр сельского хозяйства РК
Постановлением правительства Ербол Тасжуреков назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, передаёт BaigeNews.kz.
Новому вице-министру 43 года. Он окончил Таразский государственный университет по специальности "Экономист", Международный казахско-турецкий университет по специальности "Юрист", Академию госуправления при Президенте РК, Национальную школу администрации Франции, по международной программе "Болашак", специальность - "Магистр государственной политики и государственного управления".
Работал замдиректора департамента региональной политики, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК; зампредседателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК.
Был замакима Южно-Казахстанской, Туркестанской области, управляющим директором - членом правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", председателем совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация".
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