Назначен новый глава Комитета гражданской авиации РК

Салтанат Томпиева назначена на должность председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Томпиева Салтанат Еркиновна имеет более 20 лет стажа работы в Комитете гражданской авиации. Трудовую деятельность в отрасли начала с 1998 года ведущим специалистом сектора авиационной безопасности КГА.

В период с 1999 по 2008 годы занимала должности главного специалиста отдела стратегического планирования, отдела формирования рынка авиауслуг, отдела управления регулирования деятельности аэропортов, административно-правовой работы и международных отношений.

С 2008 по 2012 годы – главный эксперт управления эксплуатации воздушного пространства, Управления внедрения международных стандартов, управления международных отношений.

С 2012 по 2019 годы была руководителем управления международных отношений и авиационных перевозок, руководителем управления – главного государственного авиационного инспектора управления международных отношений и авиационных перевозок.

После стала заместителем председателя Комитета гражданской авиации.

Образование: Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "международные экономические отношения" (1994 - 1998 гг), TBS (Toulouse Business School) - Aerospace MBA (2018 – 2020 гг.).