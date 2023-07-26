Назначен генконсул Казахстана в Стамбуле

Аманкул Нуриддин назначен генеральным консулом Республики Казахстан в Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 15 декабря 1986 года в Таразе. В 2009 году окончил Университет международного бизнеса по специальности "Экономика". В 2010 году окончил магистратуру Университета "Туран".

С 2007 года работал в Международном институте современной политики. После в структурах министерства обороны. Преподавал в Казахском университете экономики, финансов и международной торговли.

В ноябре 2010 года перешёл в АО "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST".

Был также спецпредставителем Республики Казахстан по инвестициям в Турецкой Республике.