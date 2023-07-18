Наводнения и оползни в Южной Корее: более 40 погибших

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В Южной Корее по меньшей мере 40 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями и штормовой погодой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

В центральной провинции Северный Чхунчхон продолжаются спасательные работы в автомобильном туннеле, где было затоплено не менее 15 машин, в том числе автобус. Спасти удалось девять человек, ещё 13 погибли, но остаются и пропавшие без вести.

Наибольшее число жертв — по меньшей мере 19 человек — было зарегистрировано в горном районе Северный Кёнсан, где оползни снесли целые дома.

Сезон летних муссонов в этом году побил в Корее все рекорды по количеству выпавших осадков, вызвав многочисленные наводнения, оползни и обрывы электросетей. За одну только субботу в Южной Корее выпало 300 мм осадков, почти треть годовой нормы (она составляет от 1000 до 1800 мм). Более того, в среду вновь ожидаются сильнейшие ливни.

В результате президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал полностью пересмотреть практику спасательных работ с учётом выявленных недостатков.