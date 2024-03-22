Наурыз мейрамы: более трёх тысяч участников соревновались в национальных играх в Астане

В первый день Наурыз мейрамы около трех тысяч жителей и гостей города приняли участие соревнованиях по национальным играм: асык ату, перетягивание каната, қазақ күресі, гиревой спорт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Активное участие во всех районах города в состязаниях принимали люди разных возрастов – от шестилетних детей, до пожилых людей.

"Сейчас мы находимся на территории ЭКСПО. Интерес к участию в национальных спортивных играх высок. Жители и гости города, в том числе маленькие дети, принимают активное участие в играх по перетягиванию каната и асык ату. По окончании соревнований победителям будут вручены памятные подарки – телевизор, наушники, холодильник и др. Приглашаем жителей столицы вместе с нами отпраздновать Наурыз", - говорит руководитель дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Астаны Бахтияр Масанов.

По словам организаторов, национальные спортивные игры, посвященные празднику Наурыз, проходят во всех районах города.

В частности, на площади у монумента "Қазақ елі" в Алматинском районе, на площади перед акиматом в районе Сарыарка (улица Бейбитшилик, 11) в парке "Коктал" (улица С. Бейбарыса), на площади Коргалжын (улица Кусмурун 2), на площади Окжетпес (пересечение улиц Окжетпес-Герцен). А в районе Байконыр локации следующие - парк "Ататюрк" (улица Ж. Ташенова), жилой массив Кирпичный (Центральный рынок), жилой массив Ондирис (улица Акбидай, 6), в районе Есиль - площадь у монумента "Байтерек", территория ЭКСПО, жилой массив Пригородный, площадь средней школы № 24 (улица Арнасай, 127).

Стоит отметить, что с этого года Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. Каждый день праздничной декады Наурызнама наполнен особым смыслом. Например, 20 марта был отмечался День национального спорта.