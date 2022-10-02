Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана

Страну вынужденно покинул российский врач Роман Алферов. Сообщение об этом появилась на Telegram-канале Kozachkov offside, передаёт BaigeNews.kz.

В управлении миграционной службы департамента полиции Алматы, прокомментировали информацию о выдворении пластического хирурга, рассказав, что 23 сентября россиянина передали сотрудникам Пограничной службы КНБ РК в контрольно-пропускном пункте "Кордай авто".

"Решением судьи Наурызбайского районного суда от 27 июля 2021 года гражданин РФ Алферов был выдворен за пределы РК по исковому заявлению УП Алмалинского района ДП города Алматы за нарушение законодательства Казахстана. Для добровольного исполнения решения ему было дано 10 суток, однако иностранец различными способами уклонялся от исполнения решения суда, неоднократно подавал кассационную жалобу, находился на стационарном лечении. Дополним, что во время своего пребывания в Казахстане Алферов неоднократно привлекался к административной и один раз к уголовной ответственности", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.