Наркотики тоннами сбывали через продуктовые магазины в Уральске и Актобе

В Казахстане ликвидирована преступная группа, занимавшаяся поставками наркотических средств в западные регионы страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе спецоперации сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД РК и Управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО ликвидированы каналы поставки наркотиков межрегиональной преступной группой, состоявшей из восьми человек – жителей Алматы, Шымкента, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

Группа сбывала маковую солому через сеть продуктовых магазинов в Уральске и Актобе.

"У каждого участника была своя роль. Житель Шымкента был организатором. Житель Алматы - доставщиком наркотических средств. А остальные участники преступной группы продавали наркотические средства через продуктовые магазины. В ходе обыска в магазинах обнаружены наркотические средства, коробки с растворителем, электронные весы для взвешивания в граммах, кассовые журналы “прихода и расхода” денежных средств", - сообщили в МВД.

Изъято 994 мешка маковой соломы с примесью, более 10 коробок с растворителем, около пяти миллионов тенге наличными, четыре легковых дорогостоящих машины и грузовик DAF.

По результатам экспертизы общий вес изъятой маковой соломы составил одну тонну 635 килограммов 257 граммов.

Департаментом полиции ЗКО проводятся досудебные расследования по части 1 статьи 262 УК РК - “Создание и руководство организованной группой”; части 2 статьи 262 УК РК - “Участие в организованной группе”; части 1 статьи 218 УК РК - “Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путём”; части 3 статьи 297 УК РК - “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”.