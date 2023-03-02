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Нападения на журналистов в Казахстане: подозреваемый признал вину и сдал сообщников Сегодня, 16:03
199
Сегодня, 16:03
199

Нападения на журналистов в Казахстане: подозреваемый признал вину и сдал сообщников

Межведомственной оперативно-следственной группой МВД и КНБ продолжается расследование уголовного дела по факту организации нападений на представителей СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

"Задержанный Токарев признал свою вину и сотрудничает со следствием. Установлено, что ему активное содействие оказывали другие иностранные граждане – К.Литвинов, С.Шаповалов, Б.Демченко и Я.Малышок. Сам Токарев выступал организатором и координатором. Другим участникам группы была отведена роль рекрутёров", - сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что Литвинов, Шаповалов, Демченко занимались поиском и вербовкой исполнителей – так называемых “кабанов” из числа граждан Казахстана для непосредственного совершения провокаций. Они также осуществляли сбор сведений в отношении потерпевших, в том числе из открытых источников информации. Искали лиц, имеющих доступ к государственным информационным базам. Вместе с Токаревым разрабатывали механизм и порядок реализации (поджоги авто, угрозы и нападения).

"Малышок отвечал за хакерское направление (флуд, DDoS, взлом и т.д.). Он сам организовал DDoS-атаки на сайты Orda и Elmedia. Взломал сайт редакции Ulysmedia. совместно с Генеральной прокуратурой прорабатывается вопрос объявления сообщников Токарева в международный розыск. Работа по установлению инициаторов продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в министерстве.

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#МВД #нападение #журналисты #расследование
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:03
199
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