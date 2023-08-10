  • 10 Августа, 16:56
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Нападение на продавца в Шымкенте: в прокуратуре выступили с заявлением

Сегодня, 15:32
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Нападение на продавца в Шымкенте: в прокуратуре выступили с заявлением Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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В прокуратуре Шымкента прокомментировали наделавший шума в соцсетях инцидент в цветочном магазине Romantic, где мужчина схватил ножницы и угрожал продавцу, передаёт BaigeNews.kz

"8 августа в социальных сетях и отдельных СМИ информировалось об угрозе физической расправой работникам цветочного магазина Romantic в Шымкенте лицом, якобы являющимся сыном сотрудника прокуратуры. Сообщаем, что данное лицо какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет, в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит", - заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что группа мужчин в нетрезвом состоянии вошла в лавку. Один из них схватил ножницы со стола и стал угрожать флористу, при этом нецензурно выражаясь. Чуть позже один из дебоширов справил малую нужду на крыльцо магазина.

Продавец от заявления отказался. Но дело в отношении одного из пьяных покупателей в полиции всё же завели по статье  434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство".

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