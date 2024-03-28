Количество административных правонарушений, связанных со стремлением занизить сумму налогов, выросло сразу в полтора раза, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom.

Налоговые поступления в госбюджет сократились на треть.

За январь текущего года в государственный бюджет нашей страны поступило 1,6 трлн тг - на 5% меньше, чем годом ранее.

Основная часть доходов традиционно пришлась на налоговые поступления: 979,8 млрд тг. При этом годовое сокращение составило заметные 32,5%. Доля налоговых поступлений составила 59,5% от доходов. Для сравнения: в январе прошлого года показатель достигал 83,7%.

Для справки: за январь 2023 года налоговые поступления достигали 1,5 трлн тг - на 31,6% больше, чем годом ранее.

В разрезе видов налогов половину поступлений составил подоходный налог: 495,4 млрд тг, минус 36% за год. Внутренние налоги на товары, работы и услуги обеспечили 289 млрд тг, социальные налоги - 120,2 млрд тг.

Сумма налогов на международную торговлю и внешние операции составила 59,8 млрд тг, сумма налогов на собственность - 5,8 млрд тг.

На обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий или выдачу документов, пришлось 9,4 млрд тг - на 30,4% больше, чем годом ранее.

В то же время за первые два месяца текущего года в сфере налогообложения в РК уже зарегистрировали 34,7 тыс. административных правонарушений - на 1,8% больше, чем годом ранее.

Почти две трети налоговых правонарушений пришлось на непредставление или представление неполных и недостоверных сведений налоговой отчётности, а также документов, необходимых для определения финансовой прибыли контролируемой иностранной компании: 22,7 тыс. случаев, годовой рост на 14%.

Среди наиболее частых правонарушений также оказались невыполнение законных требований органов госдоходов (4,3 тыс. случаев) и невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию или перечислению налогов (3 тыс. случаев).

Отметим, на правонарушения, связанные с занижением сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, пришлось 355 случаев - сразу на 52,4% больше, чем годом ранее.