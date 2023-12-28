Наградил себя сам? За какие заслуги аким стал почётным гражданином района в Актюбинской области
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Аким Саламат Аманбаев стал почётным гражданином Темирского района Актюбинской области, которым сам же руководит. Получение звания вызвало вопросы у казахстанцев и бурное обсуждение в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
В администрации района прокомментировали слух о том, что чиновник наградил сам себя.
В акимате подчеркнули, что звание даётся в соответствии с решением маслихата. Присваивается оно государственным, политическим и общественным деятелям, проявившим себя в сфере местного государственного управления и внёсшим вклад в социально-экономическое развитие региона. При этом деятельность кандидата должна не менее 10 лет быть связана с Актюбинской областью.
Аманбаева предложил наградить совет ветеранов.
"Совет ветеранов Темирского района, учитывая заслуги Саламата Аманбаева за более чем 30-летнюю трудовую деятельность на государственной службе в развитии области в целом, в том числе внесённый вклад на должности акима района на протяжении почти трёх лет, предложил присвоить ему звание "Почётный гражданин Темирского района", - сообщили в акимате.
Представление рассмотрено и поддержано на очередной сессии Темирского районного маслихата.
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