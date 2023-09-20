Началом большого процесса назвал мажилисмен речь Токаева в ООН

Визит президента в Нью Йорк подошел к концу, и его речь на Генассамблее ООН была скорее результирующей после серии встреч с инвесторами и руководителями других государств, написал депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов в телеграм-канале.

В своей речи президент особенное внимание уделил тому, что голоса средних государств должны стать более слышимыми на уровне СБ ООН, отметил Шаталов.

"Огромное количество развивающихся (или средних) государств заинтересованы в устойчивом развитии. Ситуация поляризации со стороны мировых гегемонов, которую мы наблюдаем после пандемии, приносит нам больше вреда. Нас вынуждают примыкать к лагерям, менять торговые политики, из-за напряженности разрушаются цепочки поставок, есть и экзистенциальная угроза, связанная не просто с большой войной, а с конкретно ядерной войной", - пишет депутат.

По его мнению, этой ночью Токаев сказал именно то, о чем думают все его коллеги, с которыми он разговаривал в последние дни.

"В речи президента фигурирует вопрос ответственности за происходящее – и безответственность в дипломатическом умолчании. Из-за текущих интересов стратегические приоритеты уходят на второй план. То, что важно, говорит Токаев, часто решается тогда, когда становится непосредственной угрозой, но в этот момент бывает слишком поздно. Даже пандемия на каком-то этапе стала геополитическим оружием – ей манипулировали, была торговая война на рынке вакцин, из-за чего и пропаганда безопасного поведения, и доступ к препаратам страдали", - отметил он.

По словам мажилисмена, то, что ООН как институт, который регулирует международные отношения, нуждается в реформе, известно давно.

"И миропорядок должен опираться не только на гегемонов, которые зачастую слишком увлечены доминированием над всеми остальными, но и на средние государства – не слишком бедные, но и не самые богатые, а потому заинтересованные в глобальной стабильности. Именно нас в большей степени касается растущая мировая инфляция, именно мы вынуждены адаптироваться к постоянно меняющимся условиям в ущерб процветанию. И в тот же момент нас слишком много, чтобы мы могли сесть за единый стол переговоров вне ООН, чтобы что-то противопоставить неустойчивым отношениям крупных государств", - считает депутат.

Темп международной политики в вопросах реформ, слишком медленный, подчеркнул он.