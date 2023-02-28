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  • На юге дома строят из самана - МЧС о риске обрушения зданий при землетрясении
j.etagi.com Сегодня, 13:06
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Сегодня, 13:06
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Фото: j.etagi.com

На юге дома строят из самана - МЧС о риске обрушения зданий при землетрясении

В Казахстане будет проводитбся повторная паспортизация объектов строительства на сейсмоустойчивость. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин, передает BaigeNews.kz

"Алматы находится в сейсмоопасной зоне, где возможно до 10 баллов землетрясение. Сейчас акиматы будут проводить повторнуюпаспортизация объектов на сейсмоустойчивость. Сейсмоустойчивость объектов будет проверять специализированная организация - это КазНииса, которая находится в городе Алматы. Есть комитета по делам строительства, которое имеет соответствующую лицензию. Возможно привлечение, как мы говорили с акиматом, это иностранные компании, в частности, японские, которые могут оказать определенное содействие по проведению анализа и выдать заключение по сейсмостойкости зданий и сооружений", - рассказал он в кулуарах правительства.

МЧС в настоящее время не привлекается непосредственно ни к проверки, ни к приемке в эксплуатацию зданий и сооружений. На то есть уполномоченный орган, которые несут ответственность за обеспечение сейсмостойкости.

"Завтра мы будем проводить межведомственную комиссию, где подведем итоги работы наших спасателей в Турции. Рекомендации, которые мы должны дать нашим исполнительным органам на что обратить внимание, и потребуем на основе опыта Алматы провести паспортизацию своих зданий и сооружений. Которые находятся на сооружении. Но хочу сказать, что те программы, которые реализуются, сейсмобезопасности – это сейсмоусиление объектов образования, здравоохранения, как раз те, которые были выявлены не соответствующие нормам, потому что нормы, если мне не изменяет память, изменились в сторону ужесточения в сторону требований сейсмобезопасности", - сообщил глава ведомства. 

Сейчас проводится работа по поэтапному сейсмоусилению объектов образования, здравоохранения. Это касается государственных учреждений.

"Что касается частного сектора, то, наверное, каждый частник, если он строит дом, должен прежде всего согласовать с архитектурой. Чтобы он соответствовал нормам сейсмобезопасности. И строить качественно, дабы потом не было каких-то проблем, связанных с угрозой для жизни. Но зачастую, выезжая в регионы, мы видим, что многие домовладения, частные, строятся, по сути, из подручных материалов. Во многих регионах это южные регионы – это саманные кирпичи, которые, естественно, не только не выдерживают паводок, но и при землетрясении есть риск, что они обрушатся", - подчеркнул министр. 

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#землетрясение #юг #саман
Артём Волков Журналист
Сегодня, 13:06
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