На юге дома строят из самана - МЧС о риске обрушения зданий при землетрясении

Фото: j.etagi.com

В Казахстане будет проводитбся повторная паспортизация объектов строительства на сейсмоустойчивость. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин, передает BaigeNews.kz.

"Алматы находится в сейсмоопасной зоне, где возможно до 10 баллов землетрясение. Сейчас акиматы будут проводить повторнуюпаспортизация объектов на сейсмоустойчивость. Сейсмоустойчивость объектов будет проверять специализированная организация - это КазНииса, которая находится в городе Алматы. Есть комитета по делам строительства, которое имеет соответствующую лицензию. Возможно привлечение, как мы говорили с акиматом, это иностранные компании, в частности, японские, которые могут оказать определенное содействие по проведению анализа и выдать заключение по сейсмостойкости зданий и сооружений", - рассказал он в кулуарах правительства.

МЧС в настоящее время не привлекается непосредственно ни к проверки, ни к приемке в эксплуатацию зданий и сооружений. На то есть уполномоченный орган, которые несут ответственность за обеспечение сейсмостойкости.

"Завтра мы будем проводить межведомственную комиссию, где подведем итоги работы наших спасателей в Турции. Рекомендации, которые мы должны дать нашим исполнительным органам на что обратить внимание, и потребуем на основе опыта Алматы провести паспортизацию своих зданий и сооружений. Которые находятся на сооружении. Но хочу сказать, что те программы, которые реализуются, сейсмобезопасности – это сейсмоусиление объектов образования, здравоохранения, как раз те, которые были выявлены не соответствующие нормам, потому что нормы, если мне не изменяет память, изменились в сторону ужесточения в сторону требований сейсмобезопасности", - сообщил глава ведомства.

Сейчас проводится работа по поэтапному сейсмоусилению объектов образования, здравоохранения. Это касается государственных учреждений.