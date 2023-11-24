На три дня остались без света и тепла жители микрорайона в Уральске

Уже третьи сутки в домах на улице Даля посёлка Деркул нет электричества. Аварийные службы обещают решить проблему уже сегодня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой Город.

В пресс-службе акима города сообщили, что аварийные отключения произошли из-за неблагоприятных погодных условий. Без электричества остались 568 абонентов посёлка Деркул. Улицы Деркульская, Даля, Шарын, Тихая, а также садовые общества Умиткер и Ягодка без света с 22 ноября.

На месте работает аварийная бригада. Подачу электроэнергии возобновят в первой половине дня.

По словам местных жителей, ситуация повторяется не первый раз. Аварии чаще всего случаются из-за погодных условий. Житель села Рамиль говорит, что свет отключили 22 ноября в восемь утра.