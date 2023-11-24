На три дня остались без света и тепла жители микрорайона в Уральске
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Уже третьи сутки в домах на улице Даля посёлка Деркул нет электричества. Аварийные службы обещают решить проблему уже сегодня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой Город.
В пресс-службе акима города сообщили, что аварийные отключения произошли из-за неблагоприятных погодных условий. Без электричества остались 568 абонентов посёлка Деркул. Улицы Деркульская, Даля, Шарын, Тихая, а также садовые общества Умиткер и Ягодка без света с 22 ноября.
На месте работает аварийная бригада. Подачу электроэнергии возобновят в первой половине дня.
По словам местных жителей, ситуация повторяется не первый раз. Аварии чаще всего случаются из-за погодных условий. Житель села Рамиль говорит, что свет отключили 22 ноября в восемь утра.
"До диспетчера горсвета не дозвониться. А если дозвонился, то как слышат адрес, бросают трубку. Местный акимат в курсе проблемы, но бездействует. Всё, что они говорят, "мы звоним диспетчеру, там трубки не берут". Ситуация повторяется не первый год. Как только дождь, ветер или снег, сразу отключение. Но больше полудня мы без света не сидели", — говорит Рамиль.
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