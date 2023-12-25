На сколько повысят пенсии и пособия в Казахстане с 1 января 2024 года

На 2024-2026 годы предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Как отметили в Минтруда, средний размер совокупной пенсии из бюджета (без учета выплат из ЕНПФ) в 2024 году составит 130 414 тенге.

"Кроме того, начиная с 2023 года в течении пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%. С 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 60% до 65% от прожиточного минимума, что составит 28 215 тенге, максимальный размер со 100 до 105 % от прожиточного минимума, что составит 45 578 тенге", - сообщили в ведомстве.

В частности, как отметили в Минтруда, пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличатся со 131 100 до 140 296 тенге, на рождение 4 и более ребенка – с 217 350 до 232 596 тенге.

Пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 55 304 до 59 183 тенге, с 10 детьми – со 138 000 до 147 680 тенге. Пособие для лиц с инвалидностью I группы будет увеличено с 89 248 до 95 496 тенге, II группы – с 71 398 до 76 397 тенге, III группы – с 48 681 до 52 089 тенге.

Также на 7% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.