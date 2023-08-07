  • 7 Августа, 10:46
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На сегодняшний день нехватки воды в городе не наблюдается: аким Астаны

Сегодня, 10:20
АВТОР
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inbusiness.kz Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20
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Фото: inbusiness.kz

Исполнение поручений главы государства по развитию Астаны обсудили в правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В части водоснабжения ведутся работы по строительству второй нитки водовода протяжённостью 44 километров. Исполнение намеченных планов обеспечит необходимый задел до 2035 года. По словам главы города, на сегодняшний день нехватки воды в городе не наблюдается.

Аким столицы Женис Касымбек сообщил о разработке новых программных документов:

• генерального плана развития города до 2035 года; 

• программы реновации до 2030 года;

• единой концепции озеленения.

Он также рассказал о строительстве первой очереди ТЭЦ-3 и двух газовых теплостанций общей мощностью 1130 Гкал. Это позволит создать профицит тепловой энергии до 2026 года при сохранении существующих темпов строительства жилья.  

В текущем году реализуется 30 проектов по строительству и ремонту автодорог, а также завершению моста Тауелсиздик.

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