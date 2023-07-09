На ремонт в Астане закроют сразу несколько улиц

Фото: Baigenews.kz/Arman Mukhatov

В Астане сразу три улицы перекроют из-за ремонта дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Так, с 9 по 10 июля дорожные службы начали средний ремонт улиц М.Габдуллина и Ш.Иманбаевой. В связи с проведениями работ будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы М.Габдуллина от улицы А.Иманова до переулка Речной. В эти же дни движение будет перекрыто по улице Ш.Иманбаевой от улице Кенесары до улицы Иманова.

Сообщается также, что с 10 по 11 июля на ремонт закроют участок улицы Московская от улицы Бекетай до улицы Г.Потанина. В связи с этим на два дян будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.